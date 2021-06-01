Часто задаваемые вопросы

Как проходит обучение? Наши курсы проходят в виде серии вебинаров в режиме реального времени 2-3 раза в неделю согласно расписанию. После оплаты курса вы получите персональную ссылку на подключение к вебинарам, в ходе которых будете видеть и слышать преподавателя вживую, сможете задавать ему вопросы и оперативно получать ответы, участвовать в интерактивных заданиях и онлайн-практикумах, а также проходить электронное тестирование в удобном для вас режиме. Мы ведем запись всех вебинаров, поэтому если вы опоздаете или не сможете посетить занятие, у вас будет возможность просмотреть его в записи. Все слушатели получают электронные материалы по каждой теме курса и могут использовать их в профессиональной практике.

Вы имеете государственную лицензию? АНО «ИПАП» имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования. Это означает, что права и обязанности нашего института аналогичны государственной образовательной организации. Проверить данные лицензии можно на сайте Рособрнадзора.

Как оплатить курсы? Выберите интересующий вас курс и нажмите на кнопку «Записаться». Корректно заполните все поля платежной формы и нажмите на кнопку «Оплатить». После оплаты курса вам будет предоставлен доступ на подключение к вебинарам.

Могу ли обучиться за счет бюджета? Педагоги бюджетных учреждений могут обучиться на курсах и программах Института за счет средств своего учреждения, однако им необходимо предварительно согласовать свое обучения с администрацией учреждения.

Как я получу документ об образовании? Документы об образовании мы направляем почтовым отправлением с отслеживанием трека по адресу, указанному в заявлении слушателя. Вы сможете отслеживать письмо от нас на всех этапах, вплоть до его поступления в ваше почтовое отделение.

Какой документ я получу по окончании обучения? В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», слушатели, успешно завершившие обучение по курсам повышения квалификации (от 16 ак. часов), получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Слушатели, успешно завершившие обучение по программам профессиональной переподготовки (от 250 ак. часов), получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Кто ваши преподаватели? Преподаватели наших курсов – это эксперты и практики высочайшего уровня, обладающие огромным опытом успешной работы с различными категориями детей с ОВЗ, сертифицированные согласно международным стандартам аналитики поведения уровня ВСВА и QBA.

Кто может учиться? Граждане Российской Федерации имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Для поступления на обучение гражданам России необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (для студентов – справку с места учебы), копию паспорта, копию свидетельства об изменении фамилии (при необходимости), и заявление на обучение.

Могу ли я обучиться за счет средств своей организации? Педагоги бюджетных учреждений Москвы и других регионов России могут обучаться за счет средств своего учреждения.

Какие документы необходимы для заключения договора? Для поступления на обучение гражданам России необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (для студентов – справку с места учебы), копию паспорта, копию свидетельства об изменении фамилии (при необходимости, и заявление на обучение.