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и программ по АВА-терапии в России

Обучаем доказательным практикам работы с детьми с ОВЗ

Повышение квалификации для педагогов всей страны

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Более 50 курсов по актуальным направлениям

Прикладной анализ поведения (АВА-терапия)Работа с обучающимися с ОВЗ. Инклюзивное образованиеПсихолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗЛогопедия и коррекционная педагогика
Профилактика и коррекция проблемного поведения в школеПовышение успеваемости обучающихсяШкольная медиация. Разрешение конфликтов и коммуникацииМенеджмент в образовании
7 000 педагогов из 32 субъектов РФ уже прошли наши курсы

Преимущества обучения в ИПАП

Практико-ориентированные
курсы и программы

Наши курсы разработаны с учетом профессиональных потребностей современных российских педагогов и специалистов, и предлагают востребованные поведенческие подходы и действенные психолого-педагогические инструменты для эффективной работы в школе, детском саду или коррекционно-развивающем центре

Обучаем методам
с доказанной эффективностью

Поведенческие подходы при обучении и развитии детей и подростков с ОВЗ, включая РАС и другие ментальные нарушения, имеют доказанную эффективность, приводятся в методических рекомендациях минобрнауки РФ по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ (2016), клинических рекомендациях Минздрава РФ по оказанию помощи детям с РАС (2020), и широко применяются педагогами во всем мире

Все преподаватели - эксперты и практики в области педагогики, психологии и АВА-терапии

Наши преподаватели обладают высочайшей профессиональной квалификацией и огромным опытом успешной работы даже с самыми сложными категориями детей и подростков с ОВЗ, поделятся с вами передовыми знаниями, ответят на все ваши вопросы, и помогут овладеть новыми востребованными компетенциями

Создаем атмосферу учебной аудитории даже онлайн

Вебинары, живое общение с высококлассными экспертами-практиками, онлайн-практикумы, групповые встречи-консультации, методическая и техническая поддержка образовательного процесса

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Ближайшие
курсы

Все курсы прошли экспертизу Экспертного Совета Департамента образования и науки г. Москвы, рекомендованы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО
Психолого-педагогическое сопровождение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовании
72 часа Повышение квалификации 17 января - 31 января 2022
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Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция поведенческих нарушений, обучение, абилитация и развитие детей и подростков с ОВЗ
260 часов Профессиональное обучение АВА-терапии 14 марта - 16 мая 2022
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Применение методов прикладного анализа поведения при обучении и развитии детей с ОВЗ, включая РАС, согласно ФГОС НОО
72 часа Повышение квалификации 17 января - 31 января 2022
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Профилактика и коррекция девиантного и зависимого поведения у детей и подростков в учреждениях социальной сферы на основе поведенческих практик
36 часов Повышение квалификации 31 января - 14 февраля 2022
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Создание инклюзивной среды и организация особых образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовании
72 часа Повышение квалификации 31 января - 14 февраля 2022
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Документы об образовании

Слушатели, успешно освоившие дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) и прошедшие итоговую аттестацию, получают следующие документы об образовании

  1. Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
  2. Диплом о профессиональной переподготовке государственного образца
Удостоверение о повышении квалификации государственного образца
Выбрать подходящий курс
Наши курсы по АВА-терапии разработаны ведущими отечественными экспертами-практиками и сертифицированными поведенческими аналитиками уровня ВСВА на основе международных стандартов подготовки поведенческих аналитиков (ВСаВА, RBT) и адаптированы для российских педагогов в полном соответствии с требованиями ФГОС.

С нами сотрудничают

АНО «Особенный город»
ИПАП партнер АНО «Особенный город»
ГБУ ОО «КРЦ ППМС»
ИПАП партнер ГБУ ОО «КРЦ ППМС»
Фонд «Импульс развития»
ИПАП партнер Фонд «Импульс развития»
Фонд «Каждый особенный»
ИПАП партнер Фонд «Каждый особенный»
ЦПМПК НО
ИПАП партнер ЦПМПК НО
АНО «Новый взгляд»
ИПАП партнер АНО «Новый взгляд»
КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»
ИПАП партнер КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»
Министерство образования, науки и молодежи республики Крым
ИПАП партнер Министерство образования, науки и молодежи республики Крым

Статьи об АВА-терапии

Что такое АВА-терапия
АВА-терапия – прикладная отрасль науки о поведении, один из самых эффективных методов коррекции поведения детей с аутизмом. В данном подходе вмешательство основано на анализе факторов...
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АВА-терапия и коррекционная работа с детьми с ОВЗ, включая аутизм
Для начала нужно знать, что метод АВА-терапии является наиболее эффективным методом в коррекции поведенческим проблем и развитие навыков у детей с аутизмом и другими особенностями...
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Новости

АВА-терапия
АВА-терапия – прикладная отрасль науки о поведении. В настоящее время это один самых эффективных методов коррекции поведения детей с аутизмом и другими особенностями развития. В...
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Как учителю распознать дислексию у школьника
С трудностями при чтении сталкиваются от 5% до 15% учащихся. Детей, которые испытывают подобные сложности, оставаясь при этом способными к обучению, называют дислексиками. Чаще всего...
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3 ошибки педагогов при работе с детьми с ОВЗ
1) Частое называние ребенка по имени. Часто педагоги даже на индивидуальных занятиях, когда в классе находится только один ученик, перед каждой инструкцией называют имя ребенка,...
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Часто задаваемые вопросы

Как проходит обучение?

Наши курсы проходят в виде серии вебинаров в режиме реального времени 2-3 раза в неделю согласно расписанию. После оплаты курса вы получите персональную ссылку на подключение к вебинарам, в ходе которых будете видеть и слышать преподавателя вживую, сможете задавать ему вопросы и оперативно получать ответы, участвовать в интерактивных заданиях и онлайн-практикумах, а также проходить электронное тестирование в удобном для вас режиме. Мы ведем запись всех вебинаров, поэтому если вы опоздаете или не сможете посетить занятие, у вас будет возможность просмотреть его в записи. Все слушатели получают электронные материалы по каждой теме курса и могут использовать их в профессиональной практике.

Вы имеете государственную лицензию?

АНО «ИПАП» имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования. Это означает, что права и обязанности нашего института аналогичны государственной образовательной организации. Проверить данные лицензии можно на сайте Рособрнадзора.

Как оплатить курсы?

Выберите интересующий вас курс и нажмите на кнопку «Записаться». Корректно заполните все поля платежной формы и нажмите на кнопку «Оплатить». После оплаты курса вам будет предоставлен доступ на подключение к вебинарам.

Могу ли обучиться за счет бюджета?

Педагоги бюджетных учреждений могут обучиться на курсах и программах Института за счет средств своего учреждения, однако им необходимо предварительно согласовать свое обучения с администрацией учреждения.

Как я получу документ об образовании?

Документы об образовании мы направляем почтовым отправлением с отслеживанием трека по адресу, указанному в заявлении слушателя. Вы сможете отслеживать письмо от нас на всех этапах, вплоть до его поступления в ваше почтовое отделение.

Какой документ я получу по окончании обучения?

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», слушатели, успешно завершившие обучение по курсам повышения квалификации (от 16 ак. часов), получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Слушатели, успешно завершившие обучение по программам профессиональной переподготовки (от 250 ак. часов), получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Кто ваши преподаватели?

Преподаватели наших курсов – это эксперты и практики высочайшего уровня, обладающие огромным опытом успешной работы с различными категориями детей с ОВЗ, сертифицированные согласно международным стандартам аналитики поведения уровня ВСВА и QBA.

Кто может учиться?

Граждане Российской Федерации имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Для поступления на обучение гражданам России необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (для студентов – справку с места учебы), копию паспорта, копию свидетельства об изменении фамилии (при необходимости), и заявление на обучение.

Могу ли я обучиться за счет средств своей организации?

Педагоги бюджетных учреждений Москвы и других регионов России могут обучаться за счет средств своего учреждения.

Какие документы необходимы для заключения договора?

Для поступления на обучение гражданам России необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (для студентов – справку с места учебы), копию паспорта, копию свидетельства об изменении фамилии (при необходимости, и заявление на обучение.

Какая длительность программ по профессиональному обучению

Для программ профессиональной переподготовки предусмотрены длительные сроки проведения, более глубокое обучение, а также продолжительность не менее 250 академических часов. Обучение по программам профессиональной переподготовки завершается выдачей диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.

Для программ повышения квалификации предусмотрены менее длительные сроки проведения, продолжительность обучения не менее 16 академических часов, а обучение по программам повышения квалификации завершается выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Остались вопросы или не можете определиться с курсом?
Наталья Иванова Методист учебных программ
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