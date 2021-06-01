Лидер образовательных курсов
и программ по АВА-терапии в России
Обучаем доказательным практикам работы с детьми с ОВЗ
Повышение квалификации для педагогов всей страны
Обучаем доказательным практикам работы с детьми с ОВЗ
Повышение квалификации для педагогов всей страны
Наши курсы разработаны с учетом профессиональных потребностей современных российских педагогов и специалистов, и предлагают востребованные поведенческие подходы и действенные психолого-педагогические инструменты для эффективной работы в школе, детском саду или коррекционно-развивающем центре
Поведенческие подходы при обучении и развитии детей и подростков с ОВЗ, включая РАС и другие ментальные нарушения, имеют доказанную эффективность, приводятся в методических рекомендациях минобрнауки РФ по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ (2016), клинических рекомендациях Минздрава РФ по оказанию помощи детям с РАС (2020), и широко применяются педагогами во всем мире
Наши преподаватели обладают высочайшей профессиональной квалификацией и огромным опытом успешной работы даже с самыми сложными категориями детей и подростков с ОВЗ, поделятся с вами передовыми знаниями, ответят на все ваши вопросы, и помогут овладеть новыми востребованными компетенциями
Вебинары, живое общение с высококлассными экспертами-практиками, онлайн-практикумы, групповые встречи-консультации, методическая и техническая поддержка образовательного процесса
Слушатели, успешно освоившие дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) и прошедшие итоговую аттестацию, получают следующие документы об образовании
Для программ повышения квалификации предусмотрены менее длительные сроки проведения, продолжительность обучения не менее 16 академических часов, а обучение по программам повышения квалификации завершается выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца.